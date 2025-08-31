So feiert Heinz Rudolf Kunze sein Jubiläumsalbum „Dein ist mein ganzes Herz“ in Bad Elster

Lyrisch, politisch und viel gute Laune: Das war das Konzert des Rocksängers vor 1500 Zuschauern im ausverkauften Naturtheater. Im Mittelpunkt stand sein bekanntestes Album. Fans waren begeistert.

Grandios! Mit diesem Wort lässt sich das Konzert von Heinz Rudolf Kunze im ausverkauften Naturtheater am Samstagabend beschreiben. Es steckte alles drin: lyrische Poesie, soziale Kritik, nachdenkliche Botschaften und ein zum Ende hin enthusiastisches Publikum, das es nicht mehr auf den Sitzen hielt.