Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Heinz Rudolf Kunze begeisterte im ausverkauften Naturtheater in Bad Elster mit Liedern aus seinem Album „Dein ist mein ganzes Herz“.
Heinz Rudolf Kunze begeisterte im ausverkauften Naturtheater in Bad Elster mit Liedern aus seinem Album „Dein ist mein ganzes Herz“. Bild: Christian Schubert
Heinz Rudolf Kunze begeisterte im ausverkauften Naturtheater in Bad Elster mit Liedern aus seinem Album „Dein ist mein ganzes Herz“.
Heinz Rudolf Kunze begeisterte im ausverkauften Naturtheater in Bad Elster mit Liedern aus seinem Album „Dein ist mein ganzes Herz“. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
So feiert Heinz Rudolf Kunze sein Jubiläumsalbum „Dein ist mein ganzes Herz“ in Bad Elster
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lyrisch, politisch und viel gute Laune: Das war das Konzert des Rocksängers vor 1500 Zuschauern im ausverkauften Naturtheater. Im Mittelpunkt stand sein bekanntestes Album. Fans waren begeistert.

Grandios! Mit diesem Wort lässt sich das Konzert von Heinz Rudolf Kunze im ausverkauften Naturtheater am Samstagabend beschreiben. Es steckte alles drin: lyrische Poesie, soziale Kritik, nachdenkliche Botschaften und ein zum Ende hin enthusiastisches Publikum, das es nicht mehr auf den Sitzen hielt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:53 Uhr
4 min.
Erster Profivertrag bei den Niners Chemnitz – und doch denkt Eigengewächs Luca Kellig schon über einen Wechsel nach
Luca Kellig im Foyer des Teamhotels der Niners Chemnitz im schweizerischen Yverdon-les-Bains.
Mit seinen 19 Jahren ist der Chemnitzer der jüngste Profi im Kader der Basketballer. Für seine Zukunft hat er konkrete Pläne. Und den Vergleich mit einem Fan-Idol mag er nicht.
Thomas Reibetanz
28.08.2025
4 min.
Wochenend-Tipps: Erdäpfelfest, Heinz Rudolf Kunze und viel los in Oelsnitz
Ganz Lottengrün ist für das dreitägige Erdäpfelfest von Freitag bis Sonntag festlich geschmückt.
Am letzten August-Wochenende gibt es bei Festen und Veranstaltungen im Oberen Vogtland wieder die Qual der Wahl. Unter anderem locken Lottengrün, die Angler in Bobenneukirchen und die Gröndner Körbe.
Ronny Hager
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
24.08.2025
5 min.
Nach Liebes-Aus: Sänger Pietro Lombardi findet in Bad Elster sein Lächeln zurück
Sänger Pietro Lombardi zeigte sich bei seinem Konzert im Naturtheater Bad Elster publikumsnah. Auch durch die Sitzreihen der Besucher ging er.
Pietro Lombardi hatte sich nach den Berichten über sein Beziehungs-Aus zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In Bad Elster stand er nun erstmals wieder auf der Bühne – und bot eine Top-Show.
Christian Schubert
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
Mehr Artikel