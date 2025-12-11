Sozialunternehmen ändert Namen: Aus dem OVV wird das Hoffnungswerk Vogtland

Oberes Vogtland
Mit Beginn des neuen Jahres firmiert der Obervogtländische Verein für Innere Mission als Hoffnungswerk Vogtland. Warum der Namenswechsel erfolgt, was der neue Name ausdrücken soll und wie der Weg gestaltet wurde.
Neuer Name, neues Logo, neuer Auftritt: Der Obervogtländische Verein für Innere Mission Marienstift wird künftig Hoffnungswerk Vogtland heißen. Darüber hat Geschäftsführerin Nicol Georgi informiert. Der Namenswechsel des größten Sozialunternehmens im Oberen Vogtland mit rund 500 Beschäftigten gilt mit Beginn des neuen Jahres.
