Stadt Bad Elster macht neue Schulden

Die Kommune nimmt einen Investitionskredit in Höhe von 500.000 Euro auf. Darauf hat sich der Stadtrat mehrheitlich verständigt - mit zwei Beschlüssen im November und Dezember.

Kurz vor Weihnachten schreckte ein Presseartikel auf, wonach Bad Elster mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 6.321 Euro aktuell die am stärksten verschuldete Kommune Sachsens sei. Es kommen neue Schulden hinzu: Der Stadtrat hat mit elf Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme von Christiane Bang (CDU) beschlossen, einen Investitionskredit in Höhe von... Kurz vor Weihnachten schreckte ein Presseartikel auf, wonach Bad Elster mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 6.321 Euro aktuell die am stärksten verschuldete Kommune Sachsens sei. Es kommen neue Schulden hinzu: Der Stadtrat hat mit elf Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme von Christiane Bang (CDU) beschlossen, einen Investitionskredit in Höhe von...