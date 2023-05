Stadtrat Klingenthal berät über Zuschüsse

Klingenthal.

Die Vergabe von Zuschüssen für die Kinder- und Jugendarbeit in Klingenthal sowie für Zuschüsse für soziale und weitere Vereine der Stadt sind am Dienstag Themen in der Sitzung des Klingenthaler Stadtrates. Weitere Themen sind An- und Verkäufe von Grundstücken. Die Sitzung im Rathaus beginnt 18 Uhr, am Beginn steht eine Bürgerfragestunde. (tm)