Stadtrat segnet Bauvorhaben in Bad Elster ab

Im und an einem Ärztehaus in Bad Elster stehen Umbauarbeiten an. Der Stadtrat befasst sich jetzt mit dem Thema.

Gegen die geplanten Umbauarbeiten am und im Ärztehaus Richard-Wagner-Straße hat der Stadtrat Bad Elster keine Einwände. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. In diesem Fall rangieren die Belange des Denkmalschutzes vor denen der für den inneren Kurbereich von der Stadt Bad Elster festgeschriebenen Gestaltungssatzung, erläuterte...