Start für Ortsjubiläum 800 Jahre Taltitz

Mit der Veranstaltung am Freitagabend in der Kirche wird das Festjahr eröffnet, das am letzten Juniwochenende seinen Höhepunkt findet.

Am Freitagabend beginnt das große Festjahr für Taltitz: Das vor 800 Jahren erstmals urkundlich erwähnte Dorf startet mit einer Auftaktveranstaltung 18 Uhr in der Kirche in das Ortsjubiläum. Dafür sind Musik, Jubiläumschor, Grußworte und historischer Vortrag angekündigt. Die Heimatfreunde Taltitz zeigen zugleich Historisches in Kirche,...