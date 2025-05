Stefanie Hertel zeigt ihre Schätze: Ausstellung im Vogtland feiert Karriere-Jubiläum

Vom 7. Juni bis 10. August gibt es in der Oelsnitzer Katharinenkirche eine Ausstellung über die Karriere von Stefanie Hertel. Worauf sich Besucher freuen können.

Große Dinge werfen ihren Schatten voraus: So formulierte es jetzt Sängerin und Moderatorin Stefanie Hertel bei einen Pressetermin in Oelsnitz. Denn sie hatte einiges zu verkünden. Anlass: In diesem Jahr jährt sich ihr erster Fernsehauftritt zum 40. Mal.