Stefanie Hertels Ausstellung in Oelsnitz: Am Samstag ist Autogrammstunde

Nach der Eröffnung der Ausstellung in der Katharinenkirche am Freitagabend können sie tags darauf ihre Fans dort treffen.

Für die Ausstellung zum 40. Bühnenjubiläum von Sängerin und Moderatorin Stefanie Hertel in Oelsnitz gibt es einen Termin, den sich Fans vormerken sollten: Am Samstag, 10 Uhr gibt Stefanie Hertel in der Katharinenkirche in Oelsnitz, Egerstraße 9, Autogramme. Darüber hat sie die „Freie Presse“ informiert. Im kleinen Gotteshaus wird die...