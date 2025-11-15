Stimmungsvoller Saison-Auftakt für Eisbahn im Vogtland: Junge Eissterne begeistern Besucher in Oelsnitz

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Stimmungsvoller Auftakt bei der Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz.
Stimmungsvoller Auftakt bei der Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz. Bild: Christian Schubert
Zur Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz strömten zahlreiche Besucher auf die Eisfläche.
Zur Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz strömten zahlreiche Besucher auf die Eisfläche. Bild: Christian Schubert
Helena Pflugbeil vom Verein der Universitätssportgemeinschaft Chemnitz (USG) zeigte bei der Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz ihre Kür.
Helena Pflugbeil vom Verein der Universitätssportgemeinschaft Chemnitz (USG) zeigte bei der Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz ihre Kür. Bild: Christian Schubert
Lena Krenz (links), Effi Schuhmann (Mitte) und Leni Bauta vom Verein der Universitätssportgemeinschaft Chemnitz (USG) zeigten bei der Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz ihr Können.
Lena Krenz (links), Effi Schuhmann (Mitte) und Leni Bauta vom Verein der Universitätssportgemeinschaft Chemnitz (USG) zeigten bei der Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz ihr Können. Bild: Christian Schubert
Stimmungsvoller Auftakt bei der Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz.
Stimmungsvoller Auftakt bei der Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz. Bild: Christian Schubert
Zur Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz strömten zahlreiche Besucher auf die Eisfläche.
Zur Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz strömten zahlreiche Besucher auf die Eisfläche. Bild: Christian Schubert
Helena Pflugbeil vom Verein der Universitätssportgemeinschaft Chemnitz (USG) zeigte bei der Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz ihre Kür.
Helena Pflugbeil vom Verein der Universitätssportgemeinschaft Chemnitz (USG) zeigte bei der Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz ihre Kür. Bild: Christian Schubert
Lena Krenz (links), Effi Schuhmann (Mitte) und Leni Bauta vom Verein der Universitätssportgemeinschaft Chemnitz (USG) zeigten bei der Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz ihr Können.
Lena Krenz (links), Effi Schuhmann (Mitte) und Leni Bauta vom Verein der Universitätssportgemeinschaft Chemnitz (USG) zeigten bei der Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz ihr Können. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Stimmungsvoller Saison-Auftakt für Eisbahn im Vogtland: Junge Eissterne begeistern Besucher in Oelsnitz
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Junge Eiskunstläuferinnen aus Chemnitz haben die Eisbahn im Elstergarten eröffnet. Die Besucher konnten es kaum erwarten, auf die Kufen zu kommen.

Zum achten Mal ist die Eisbahn in Oelsnitz in die Wintersaison gestartet. Zur Eröffnung am Freitag gab es Musik und Tanz. Umrahmt von Eisbahn-Maskottchen Kuno und dem Drachen der Syrauer Drachenhöhle begrüßten Oberbürgermeister Mario Horn (CDU), Stadtwerke-Chefin Ines Puhan und Sperkenprinzessin Lisa Hohberger die Besucher – die am Einlass...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
20:23 Uhr
2 min.
Möglicher Tornado: Tote und Verletzte in Portugal
Auf diesem Campingplatz starb eine Frau.
Ein heftiger Sturm an der Algarve hat eine Frau getötet. Der Wetterdienst prüft, ob ein Tornado für die Schäden in Albufeira verantwortlich ist.
15.11.2025
4 min.
Zwei Ausreißer im Erzgebirge: Fünfjährige aus Kindergarten in Oberwiesenthal ausgebüxt
Die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal befindet sich seit 30 Jahren in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge.
Zwei Vorschulkinder haben in dieser Woche im Kurort am Fichtelberg für Aufregung gesorgt. Doch wie konnten die beiden unbemerkt verschwinden?
Antje Flath
20:00 Uhr
3 min.
Chemnitzer Finanz-Sorgen: Was wird aus der geplanten Straßenbahn zum Zeisigwald?
Mit der Straßenbahn ins Chemnitzer Fußballstadion? So ähnlich könnte das aussehen.
An der Trasse über die Sachsen-Allee und das CFC-Stadion wird seit Jahren geplant. Nun äußert sich OB Schulze.
Michael Müller
12.11.2025
2 min.
Oelsnitzer Eisbahn startet in die Saison
Zur Eröffnung der Eisbahn in Oelsnitz zeigte voriges Jahr auch Rebecca Breest eine Eiskunstlauf-Show.
Die Bahn im Freibad Elstergarten wird am Freitag um 16 Uhr eröffnet. Chemnitzer Eisläufer zeigen spektakuläre Darbietungen.
Tino Beyer
06.11.2025
2 min.
Warum am Oelsnitzer Marktplatz aufgegraben wird
Am Oelsnitzer Marktplatz gibt es eine Baustelle wegen des schnellen Internets.
Der Bagger arbeitet am Fußweg, Durchfahrt dicht, Parkplätze gesperrt: Die Stadtwerke erklären, was im Stadtkern derzeit passiert.
Ronny Hager
Mehr Artikel