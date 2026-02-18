Straße zwischen Klingenthal und Muldenberg nach Unfall über eine Stunde gesperrt

Im Oberen Vogtland herrschen nach Schneefall am Mittwochmorgen verbreitet winterliche Straßenverhältnisse. Das führt zu Problemen.

Einen Verkehrsunfall auf winterlicher Straße hat es am Mittwochmorgen zwischen Klingenthal und Muldenberg gegeben. Die S 304 musste für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden. Wie die Polizei berichtete, waren gegen 5.30 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Die Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden nach ersten...