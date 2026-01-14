Strecke der Musikwinkelbahn im Vogtland stillgelegt: Wie geht es jetzt weiter?

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frostige Zeiten am Bahnhof Gunzen. Doch ein Hoffnungsfunke glüht: Vielleicht wird die Ende 2025 still gelegte Bahnstrecke schon bald wieder in Betrieb genommen.
Frostige Zeiten am Bahnhof Gunzen. Doch ein Hoffnungsfunke glüht: Vielleicht wird die Ende 2025 still gelegte Bahnstrecke schon bald wieder in Betrieb genommen. Bild: Eckhard Sommer
Lesungen und Vorträge in ausrangierten Waggons. Auch Ferienwohnungen sollen in diesen Wagen entstehen. Das Konzept für die Belebung des Bahnhofs Gunzen steht.
Lesungen und Vorträge in ausrangierten Waggons. Auch Ferienwohnungen sollen in diesen Wagen entstehen. Das Konzept für die Belebung des Bahnhofs Gunzen steht. Bild: Eckhard Sommer
Der Landrat will die Entwicklung des Musikwinkelplatzes als deutsch-tschechisches Begegnungszentrum unterstützen, auch wenn die Bahnstrecke nicht reaktiviert werden sollte.
Der Landrat will die Entwicklung des Musikwinkelplatzes als deutsch-tschechisches Begegnungszentrum unterstützen, auch wenn die Bahnstrecke nicht reaktiviert werden sollte. Bild: Eckhard Sommer
Frostige Zeiten am Bahnhof Gunzen. Doch ein Hoffnungsfunke glüht: Vielleicht wird die Ende 2025 still gelegte Bahnstrecke schon bald wieder in Betrieb genommen.
Frostige Zeiten am Bahnhof Gunzen. Doch ein Hoffnungsfunke glüht: Vielleicht wird die Ende 2025 still gelegte Bahnstrecke schon bald wieder in Betrieb genommen. Bild: Eckhard Sommer
Lesungen und Vorträge in ausrangierten Waggons. Auch Ferienwohnungen sollen in diesen Wagen entstehen. Das Konzept für die Belebung des Bahnhofs Gunzen steht.
Lesungen und Vorträge in ausrangierten Waggons. Auch Ferienwohnungen sollen in diesen Wagen entstehen. Das Konzept für die Belebung des Bahnhofs Gunzen steht. Bild: Eckhard Sommer
Der Landrat will die Entwicklung des Musikwinkelplatzes als deutsch-tschechisches Begegnungszentrum unterstützen, auch wenn die Bahnstrecke nicht reaktiviert werden sollte.
Der Landrat will die Entwicklung des Musikwinkelplatzes als deutsch-tschechisches Begegnungszentrum unterstützen, auch wenn die Bahnstrecke nicht reaktiviert werden sollte. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Strecke der Musikwinkelbahn im Vogtland stillgelegt: Wie geht es jetzt weiter?
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Jahresende kann die Bahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental nicht mehr befahren werden. Gleichzeitig kamen bei einer Spendenaktion für den Erhalt der beliebten Trasse 35.000 Euro zusammen. Wie stehen die Chancen, dass es weitergeht?

Zum Ende des Jahres 2025 wurde die Eisenbahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental stillgelegt. Das teilt das Sächsische Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung (SMIL) auf Anfrage der „Freien Presse“ mit. Das Ministerium habe die Genehmigung zur Stilllegung der Bahnstrecke erteilt, da die Weiterführung des Betriebes der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
24.09.2025
4 min.
Ist die Musikwinkelbahn im Vogtland doch noch zu retten? - So viel Geld wurde schon gespendet
Um die Streckenstilllegung zwischen Adorf und Zwotental zu verhindern, sammelt der Verein Dialog mit Böhmen Geld über Crowdfunding.
Um die Streckenstilllegung zwischen Adorf und Zwotental abzuwenden, müssen Schwellen erneuert werden. Deshalb sammeln Bahnenthusiasten nun Geld für den Erhalt der Bahnstrecke - mit Erfolg.
Daniela Hommel-Kreißl
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
19:32 Uhr
2 min.
Rückschlag für Aktivisten Chalil im Kampf gegen Abschiebung
Nach seiner Freilassung aus der Abschiebehaft will Chalil nun die US-Regierung zur Verantwortung ziehen. (Archivbild)
Die Festnahme von Machmud Chalil nach Uni-Protesten in den USA gegen den Gaza-Krieg sorgte für viel Aufsehen. Seine Freilassung nach Monaten Abschiebehaft wird nun von einem Gericht in Frage gestellt.
04.12.2025
3 min.
Eisenbahnfans spenden 33.000 Euro für den Erhalt der Musikwinkelbahn im Vogtland
Christoph Kopp lädt am Sonntag zum nostalgischen Adventsnachmittag in seine Mitropa im Bahnhof Gunzen ein.
Auf einem Spendenfundament von 33.000 Euro wollen Eisenbahnfans im Vogtland den Erhalt der Bahnstrecke Adorf - Zwotental festzurren. Was jetzt noch fehlt für die endgültige Erfolgsmeldung.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel