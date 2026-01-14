Strecke der Musikwinkelbahn im Vogtland stillgelegt: Wie geht es jetzt weiter?

Seit Jahresende kann die Bahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental nicht mehr befahren werden. Gleichzeitig kamen bei einer Spendenaktion für den Erhalt der beliebten Trasse 35.000 Euro zusammen. Wie stehen die Chancen, dass es weitergeht?

Zum Ende des Jahres 2025 wurde die Eisenbahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental stillgelegt. Das teilt das Sächsische Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung (SMIL) auf Anfrage der „Freien Presse" mit. Das Ministerium habe die Genehmigung zur Stilllegung der Bahnstrecke erteilt, da die Weiterführung des Betriebes der...