Streit unter Männern endet in Klinik

Einen Polizei- und Rettungseinsatz hat es am Sonntagabend an der Aral-Tankstelle an der Hammerstraße in Plauen gegeben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war es zwischen 19.30 und 19.45 Uhr im Bereich der Tankstelle zu einer Auseinandersetzung zwischen Männern gekommen. Dabei habe ein 22-jähriger Somalier einen 30-jährigen...