Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Talsperre Pirk: Anfang August bemerkten Badegäste eine Grünfärbung vor allem in Buchten.
Talsperre Pirk: Anfang August bemerkten Badegäste eine Grünfärbung vor allem in Buchten. Bild: Liebner/Archiv
Talsperre Pirk: Anfang August bemerkten Badegäste eine Grünfärbung vor allem in Buchten.
Talsperre Pirk: Anfang August bemerkten Badegäste eine Grünfärbung vor allem in Buchten. Bild: Liebner/Archiv
Oberes Vogtland
Talsperre Pirk: Landkreis sieht bei Baden Gesundheitsrisiko
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Stausee besteht ein Verdacht auf Blaualgenbefall. Anfang kommender Woche soll es dazu Klarheit geben. Auch in der Bleilochtalsperre in Ostthüringen sollten Besucher nicht baden, so die Fachbehörde.

Beim Baden in der Talsperre Pirk besteht derzeit ein Gesundheitsrisiko. Wie das Landratsamt des Vogtlandkreises am Freitagnachmittag mitteilte, besteht im Stausee ein Verdacht auf Blaualgen-Befall. Das Gesundheitsamt rät daher dringend vom Baden im Stausee ab. Nach Bürgerhinweisen hatten Mitarbeiter des Amtes am Freitag Wasserproben bei einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
19.06.2025
2 min.
Rätsel um Wassertrübung an der Talsperre Pirk: Gesundheitsamt des Vogtlandkreises rät vorerst vom Baden ab
Ist die Pirk nur mit Zehenspitzen zu genießen? Das Gesundheitsamt rät vom Baden ab.
Eine als ölig und schleimig beschriebene Spur ist auf der Wasseroberfläche der Talsperre Pirk im Vogtland aufgetaucht. Die Herkunft ist bislang völlig unklar. Zwei Ursachen können ausgeschlossen werden.
Uwe Selbmann
06.08.2025
3 min.
Wasser in der Talsperre Pirk grün gefärbt: Das sagt das Gesundheitsamt zur Wasserqualität
Im Bereich der Ruine Stein war in den vergangenen Tagen das Wasser grün gefärbt.
Der Stausee im Vogtland ist bei Wasserratten beliebt. Doch immer wieder gibt es Probleme mit der Sauberkeit des Wassers. Wie ist es im Moment? Angaben von Badegästen und Landratsamt widersprechen sich.
Tino Beyer
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
17:00 Uhr
2 min.
Baubeginn an der Hochschule Mittweida: Was auf dem Campusgelände entsteht
Die Arbeiten für den Rohbau der Hochschulbibliothek haben begonnen.
23,8 Millionen Euro fließen in Mittweida in eine neue Bibliothek. Ein ambitioniertes Projekt, das auf den steigenden Bedarf der Studierenden reagiert.
Manuel Niemann
Mehr Artikel