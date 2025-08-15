Talsperre Pirk: Landkreis sieht bei Baden Gesundheitsrisiko

Im Stausee besteht ein Verdacht auf Blaualgenbefall. Anfang kommender Woche soll es dazu Klarheit geben. Auch in der Bleilochtalsperre in Ostthüringen sollten Besucher nicht baden, so die Fachbehörde.

Beim Baden in der Talsperre Pirk besteht derzeit ein Gesundheitsrisiko. Wie das Landratsamt des Vogtlandkreises am Freitagnachmittag mitteilte, besteht im Stausee ein Verdacht auf Blaualgen-Befall. Das Gesundheitsamt rät daher dringend vom Baden im Stausee ab. Nach Bürgerhinweisen hatten Mitarbeiter des Amtes am Freitag Wasserproben bei einer...