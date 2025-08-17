Teure Fahrräder von Ferienhof in Bad Elster gestohlen

Oberes Vogtland
Die Diebe kamen in der Nacht und brachen einen Fahrradschuppen auf.
In Bad Elster waren Fahrraddiebe am Werk. In der Nacht zum Samstag begaben sich laut Polizei unbekannte Täter auf das Gelände eines Ferienhofes an der Endersstraße. Sie brachen einen Fahrradschuppen auf und entwendeten daraus zwei Fahrräder im Gesamtwert von rund 5000 Euro. Dabei handelt es sich um ein dunkelrotes E-Bike vom Typ Hohe Acht Lumo...
