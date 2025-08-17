Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Bad Elster wurde ein Fahrradschuppen aufgebrochen.
In Bad Elster wurde ein Fahrradschuppen aufgebrochen.
Oberes Vogtland
Teure Fahrräder von Ferienhof in Bad Elster gestohlen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Die Diebe kamen in der Nacht und brachen einen Fahrradschuppen auf.

In Bad Elster waren Fahrraddiebe am Werk. In der Nacht zum Samstag begaben sich laut Polizei unbekannte Täter auf das Gelände eines Ferienhofes an der Endersstraße. Sie brachen einen Fahrradschuppen auf und entwendeten daraus zwei Fahrräder im Gesamtwert von rund 5000 Euro. Dabei handelt es sich um ein dunkelrotes E-Bike vom Typ Hohe Acht Lumo...
Mehr Artikel