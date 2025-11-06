Tom Pauls in Bad Elster: An seiner Paraderolle haben die Zuschauer ihre helle Freude

Mit seinem Programm „Ilse Bähnert jagt Dr. Nu“ hat Tom Pauls am Mittwoch das Publikum im König-Albert-Theater Bad Elster begeistert.

Ilse Bähnert kann von Eierschecken nicht genug bekommen und erst recht nicht, wenn sie von ihrem Lieblingsbäcker Müller gebacken wurden. Ausgerechnet der nun ist tot, stranguliert mit einem Handtuch – und das alles in ihrem Rayon. Keine Mordwaffe, kein Motiv. Der Täter hat lediglich die mit Marmelade auf die Kachelwand geschriebene Botschaft...