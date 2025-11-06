Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tom Pauls als Ilse Bähnert.
Tom Pauls als Ilse Bähnert.
Oberes Vogtland
Tom Pauls in Bad Elster: An seiner Paraderolle haben die Zuschauer ihre helle Freude
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit seinem Programm „Ilse Bähnert jagt Dr. Nu“ hat Tom Pauls am Mittwoch das Publikum im König-Albert-Theater Bad Elster begeistert.

Ilse Bähnert kann von Eierschecken nicht genug bekommen und erst recht nicht, wenn sie von ihrem Lieblingsbäcker Müller gebacken wurden. Ausgerechnet der nun ist tot, stranguliert mit einem Handtuch – und das alles in ihrem Rayon. Keine Mordwaffe, kein Motiv. Der Täter hat lediglich die mit Marmelade auf die Kachelwand geschriebene Botschaft...
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
02.11.2025
4 min.
„Bauer sucht Frau“-Treffen im Vogtland: Konzert von Inka Bause in Bad Elster als großes Wiedersehen
Inka Bause (Mitte) traf einige ihrer Bauern, die durch die RTL-Fernsehsendung „Bauer sucht Frau“ bekannt wurden, im König-Albert-Theater in Bad Elster wieder.
Viele Emotionen, ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern und ein prominenter Gast im Publikum: Das Konzert mit Sängerin und „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause stand unter besonderen Vorzeichen.
Christian Schubert
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
12:30 Uhr
4 min.
„Dringender Handlungsbedarf“: Kreis saniert Berufsschule in Rochlitz
Am Berufsschulzentrum in Rochlitz sind Gebäudeteile eingerüstet. Nun müssen zügig Fassaden und Dächer saniert werden.
Obwohl über die Zukunft des Schulstandortes nicht entschieden ist, will die Kreisverwaltung nun Millionen für die Sanierung des Gebäudekomplexes ausgeben. Investitionsstau betrifft noch mehr Schulen.
Jan Leißner
14:45 Uhr
4 min.
Ilse Bähnert geht in Zwickau auf Mörderjagd
Als Ilse Bähnert begab sich Tom Pauls in der „Neuen Welt“ auf Verbrecherjagd.
Als Ilse Bähnert ist Tom Pauls einem mysteriösen Mordfall auf der Spur. Doch wird die sächsische Antwort auf Miss Marple den Verdächtigen in der „Neuen Welt“ in Zwickau auch fassen?
Torsten Piontkowski
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
