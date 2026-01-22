MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Tourismuskonzeption beschäftigt Markneukirchens Stadträte wie Udo Fuchs (AfD) sehr.
Die Tourismuskonzeption beschäftigt Markneukirchens Stadträte wie Udo Fuchs (AfD) sehr. Bild: Johannes Schmidt
Die Tourismuskonzeption beschäftigt Markneukirchens Stadträte wie Udo Fuchs (AfD) sehr.
Die Tourismuskonzeption beschäftigt Markneukirchens Stadträte wie Udo Fuchs (AfD) sehr. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Tourismuskonzept Oberes Vogtland: Stadträte erschrecken über Kosten
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sechse auf einen Streich: Adorf, Bad Brambach, Bad Elster, Klingenthal, Markneukirchen und Schöneck wollen touristisch die Kräfte bündeln und sich als Region vermarkten. Das wirft Fragen auf.

Die geplante Tourismus-Region Oberes Vogtland hat eine entscheidende Hürde genommen: Der Stadtrat der dafür federführenden Stadt Markneukirchen hat die Konzeption einer „Modellregion Qualitätstourismus“ einstimmig vergeben. Der Zuschlag ging für ein Bruttogebot in Höhe von 58.100 Euro an die Firma Project M aus München. Sowohl die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
22.01.2026
4 min.
Tipps zum Wochenende im Vogtland: Jubiläumskonzert, Modellbahnschau und Operetten-Premiere
Die Brass Socks feiern am Samstag mit einem Jubiläumskonzert ab 19 Uhr im Gasthof Zum Walfisch in Zwota fünfjähriges Bestehen. Das Foto entstand zur Behrendt-Party 2025 in Zwota.
In Bad Elster machen Madame Pompadour (ausverkauft), Anna Mateur und Fritz Karl Station, in Zwota spielen die Brass Socks - und in Adorf ist die große Welt der kleinen Bahnen zu bestaunen.
Ronny Hager
15.01.2026
4 min.
Vogtland-Tipps zum Wochenende: Knutfeste, Feiern wie früher und Saunanacht
DJ Dirk Duske legt am Samstag ab 21 Uhr zu Ü-30-Party in der Musikhalle Markneukirchen auf.
Mit dem Verbrennen der Christbäume wird vielerorts im oberen Vogtland ein Schlussstrich unter die Weihnachtszeit gezogen. Für ein Erlebnis Mitte Januar lohnt der Blick nach Hof, Plauen oder Rodewisch.
Ronny Hager
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
20:20 Uhr
2 min.
Prinz Harry fordert von Trump Respekt für Nato-Verbündete
Der britische Prinz Harry verlangt Respekt für die Opfer der Nato-Verbündeten im Afghanistan-Einsatz. (Archivfoto)
Der US-Präsident löst mit geringschätzigen Äußerungen über den Beitrag anderer Nato-Staaten Ärger bei Verbündeten aus. Der wohl berühmteste Afghanistan-Veteran will das nicht auf sich sitzen lassen.
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel