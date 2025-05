Unfall an Kreuzung zur B 92 im Vogtland: Eine Schwerverletzte

Ein Vorfahrtsfehler passierte einer 71-jährigen Kia-Fahrerin in Bad Brambach. Das hatte Folgen.

Der Vorfall in Bad Brambach endet mit zwei verletzten Kraftfahrerinnen und 17.000 Euro Schaden an den beteiligten beiden Autos. Eine 71-jährige Frau im Kia wollte am Montag gegen 13 Uhr am Bad Brambacher Kreuz von der Kreisstraße 7846 auf die B 92 auffahren. Dabei achtete sie nicht auf den auf der B 92 ankommenden Opel und schnitt dessen...