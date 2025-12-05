Unfall im oberen Vogtland - Opel Corsa landet an B 92 im Seitengraben

Oberes Vogtland
Das Auto musste abgeschleppt werden. Warum die Fahrerin von der Straße abkam.
Eine Opel-Fahrerin ist am späten Donnerstagnachmittag auf der B 92 im oberen Vogtland von der Straße abgekommen und mit ihrem Auto in einem Seitengraben gelandet. Wie das Polizeilagezentrum jetzt auf Nachfrage mitteilte, habe sich der Unfall etwa um 17.30 Uhr nahe des Bad Brambacher Ortsteils Schönberg ereignet, am Abzweig Bärenteich. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.