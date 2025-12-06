„Uns erdrückt die Last“: Gemeinde im Vogtland im Sog einer Kostenspirale

Die jährlichen Verwaltungskosten an die Stadt Schöneck haben die Schwelle von einer Viertelmillion Euro überschritten. Der Unmut über die Ausgaben wird am Schönecker Ratstisch geteilt.

Was kann die kleine Landgemeinde Mühlental noch selbst bestimmen? Zunehmend weniger - denn mit den Umlagen an die Stadt Schöneck und den Vogtlandkreis ist die Hälfte des Haushaltes weg. Ein Ende der Spirale ist nicht in Sicht. Der Anteil an Schöneck hat die Summe von einer Viertelmillion Euro überschritten. Für 2027 werden 260.000 Euro...