Hadert mit der Höhe der Umlage: Heiko Spranger, seit 2019 Bürgermeister von Mühlental.
Hadert mit der Höhe der Umlage: Heiko Spranger, seit 2019 Bürgermeister von Mühlental. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
„Uns erdrückt die Last“: Gemeinde im Vogtland im Sog einer Kostenspirale
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die jährlichen Verwaltungskosten an die Stadt Schöneck haben die Schwelle von einer Viertelmillion Euro überschritten. Der Unmut über die Ausgaben wird am Schönecker Ratstisch geteilt.

Was kann die kleine Landgemeinde Mühlental noch selbst bestimmen? Zunehmend weniger - denn mit den Umlagen an die Stadt Schöneck und den Vogtlandkreis ist die Hälfte des Haushaltes weg. Ein Ende der Spirale ist nicht in Sicht. Der Anteil an Schöneck hat die Summe von einer Viertelmillion Euro überschritten. Für 2027 werden 260.000 Euro...
