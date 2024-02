Vandalismus in Oelsnitz: Zehn Scheiben einer ehemaligen Gaststätte eingeschlagen

Durch die Zerstörungswut entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

In Oelsnitz im Vogtland ist erneut ein Gebäude Ziel von Vandalismus geworden. Innerhalb von einer Woche schlugen bislang unbekannte Täter insgesamt zehn Scheiben eines ehemaligen Gaststättengebäudes an der Forststraße in der Stadt ein. Die Polizei meldete die Vorfälle in der Nacht zu Samstag. Die Beamten gehen aber davon aus, dass die...