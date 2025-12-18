„Vergesst nicht das Kindliche in euch“: Langjährige Erzieherin in Bad Elster verabschiedet sich

Oberes Vogtland
Abschied in der Kita Elsternest: Erzieherin Andrea Höhler geht in den Ruhestand. In 44 Jahren hat sie hier viele Spuren hinterlassen. Was sie so wertvoll machte und worauf sie sich freut.
Viele Blumen, zum Abschied emotionale Worte und ein paar Tränen: Die Kita Elsternest und die Kinder der Einrichtung haben am Mittwoch ihre langjährige Erzieherin Andrea Höhler aus dem Berufsleben verabschiedet. Die 64-Jährige geht in den Ruhestand.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.