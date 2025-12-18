MENÜ
Andrea Höhler geht in den Ruhestand. Zur Verabschiedung in der Kita Elsternest bekam sie von den Kindern Blumen überreicht.
Andrea Höhler geht in den Ruhestand. Zur Verabschiedung in der Kita Elsternest bekam sie von den Kindern Blumen überreicht. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
„Vergesst nicht das Kindliche in euch“: Langjährige Erzieherin in Bad Elster verabschiedet sich
Von Christian Schubert
Abschied in der Kita Elsternest: Erzieherin Andrea Höhler geht in den Ruhestand. In 44 Jahren hat sie hier viele Spuren hinterlassen. Was sie so wertvoll machte und worauf sie sich freut.

Viele Blumen, zum Abschied emotionale Worte und ein paar Tränen: Die Kita Elsternest und die Kinder der Einrichtung haben am Mittwoch ihre langjährige Erzieherin Andrea Höhler aus dem Berufsleben verabschiedet. Die 64-Jährige geht in den Ruhestand.
