Die einstige Forstschule abseits von Morgenröthe am Waldrand im Pyratal wird verkauft. Bild: Eckhard Sommer
Die einstige Forstschule abseits von Morgenröthe am Waldrand im Pyratal wird verkauft. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Verkauf meistbietend: Prominente Immobilie im Vogtland sucht neuen Eigentümer
Von Daniela Hommel-Kreißl
Für die frühere Forstschule in Morgenröthe-Rautenkranz wird ein Käufer gesucht. Nur bis zum 5. März können Gebote abgegeben werden.

Noch bis zum 5. März können Kaufinteressenten für die Übernahme der ehemaligen Forstschule in Morgenröthe-Rautenkranz Angebote unterbreiten. Das Mindestgebot für die Immobilie beträgt 96.000 Euro.
