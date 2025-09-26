Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Verzichten Bad Brambachs Gemeinderäte auf ihre Sitzungsgelder? Das wird bald diskutiert.
Verzichten Bad Brambachs Gemeinderäte auf ihre Sitzungsgelder? Das wird bald diskutiert.
Oberes Vogtland
Verzichten Bad Brambachs Räte auf ihr Geld?
Redakteur
Von Ronny Hager
Es ist einer der Spar-Vorschläge im Haushaltsstrukturkonzept für den finanziell angeschlagenen Kurort. Um welche Summe es dabei im Jahr gehen würde.

Es gibt einen Denkanstoß für die zwölf Gemeinderäte von Bad Brambach: Verzichten sie auf die Sitzungsgelder? Ein solcher Vorschlag steht laut Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP) im Haushaltsstrukturkonzept, welches ein externer Dienstleister für den Kurort erarbeitet hat. Nach den Worten von Kämmerin Silke Weber würde sich die Summe der...
