Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt beim Absturz über Schöneck - Rettungskräfte suchen mit Wärmebildkamera und Drohne

Am Abend hat von Wohlbach aus die Suche nach einem abgestürzten Objekt begonnen. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt. Was bislang bekannt ist.

Der größere Rettungseinsatz, der seit dem frühen Sonntagabend in Wohlbach bei Schöneck angelaufen ist, dauert noch bis 22 Uhr an, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau mit.