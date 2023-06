Vogtländischer Mieterverein sieht in Schönecker Problemen keinen Einzelfall

Schimmel in der Wohnung, defekte Fenster, seit Jahren unerfüllte Versprechen nach neuen Türen, offene Rückzahlen der Kaution nach dem Auszug: Die Liste der Klagen Schönecker Mieter zur Situation in den 2017 privatisierten Wohnungen war lang. Am Mittwoch hatte die Stadtratsfraktion der Freien Wähler eingeladen, sich einen Überblick über die...