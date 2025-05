Vogtland: An Einkaufsmarkt-Parkplatz in Auto geknallt

Einen Unfall mit Kettenreaktion hat es am Dienstagvormittag im Oelsnitzer Stadtteil Lauterbach gegeben. Was die Kollision verursacht hat.

An der Ausfahrt des Norma-Marktes in Oelsnitz sind am Dienstag kurz nach 10 Uhr drei Autos zusammengestoßen. Dabei entstand ein Schaden von 20.000 Euro. Erste Angaben, wonach eine Person verletzt wurde, bestätigte die Polizei auf Nachfrage nicht. Auslöser der Kollision war nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau ein Vorfahrtsfehler durch...