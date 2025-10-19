Volksfest im Vogtland punktet mit neuer Attraktion

Zur 315. Kirwe strömten mehrere tausend Besucher nach Erlbach. Als ein Magnet erwies sich der Lindenplatz mit Fahrgeschäften von Schaustellern. Besucher konnten diesmal auch Neues entdecken.

Samstagvormittag setzte sich der Kirwe-Dampfer in Bewegung. Der Anstich des Freibier-Fasses durch Braumeister Stefan Weiske und Ortsvorsteher André Worbs bedeutete „Leinen los!“ und das Ortszentrum wurde zum Maschinenraum. Dann liefen die Maschinen den ganzen Tag unter Volldampf. Alle Jahre wieder und also auch bei der 315. Auflage des...