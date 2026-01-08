Vom Kiosk zum Kebab-Haus: Döner-Imbiss im Vogtland vergrößert sich

Der Döner-Imbiss vom Kiosk am Kurpark in Bad Elster ist jetzt in feste Räume im Stadtkern umgezogen. Welche neuen Möglichkeiten und Angebote es durch diesen Schritt gibt.

Nicht den Umsatz wie erwünscht sowie im Winter zu kalt und somit weniger Gäste: Das ist die Erkenntnis von Hürriyet Dayan, der zuletzt den Döner-Imbiss im Kiosk am Kurpark in Bad Elster betrieben hatte. Diesen gab er zum Ende des vergangenen Jahres auf. Sein Geschäft hat er an die Johann-Christoph-Hilf-Straße 13 in Bad Elster verlagert und...