Von Gänsehaut bis Bluterguss: So wurde den Gästen zur schaurig schönen Saunanacht im oberen Vogtland eingeheizt

Sauna mit Gruselfaktor: 60 Gäste ließen sich in Bad Brambach von prickelnden Aufgüssen verwöhnen. Warum die Themenabende im Saunadorf so beliebt sind.

Besondere Saunaaufgüsse wie Bluterguss, Friedhofsromanze, Geisterfest oder Gänsehaut ließen Saunafans am Freitagabend richtig schwitzen. Denn die Sächsischen Staatsbäder organisierten im Saunadorf in Bad Brambach die „Schaurig schöne Saunanacht". Dabei trumpfte das Ambiente mit Mystik auf.