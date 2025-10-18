Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Oberes Vogtland
  • |

  • Von Gänsehaut bis Bluterguss: So wurde den Gästen zur schaurig schönen Saunanacht im oberen Vogtland eingeheizt

Aufguss-Experte Vaclaw Blaha heizte zur schaurig schönen Saunanacht den Gästen ein.
Aufguss-Experte Vaclaw Blaha heizte zur schaurig schönen Saunanacht den Gästen ein. Bild: Christian Schubert
Aufguss-Experte Vaclaw Blaha heizte zur schaurig schönen Saunanacht den Gästen ein.
Aufguss-Experte Vaclaw Blaha heizte zur schaurig schönen Saunanacht den Gästen ein. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Von Gänsehaut bis Bluterguss: So wurde den Gästen zur schaurig schönen Saunanacht im oberen Vogtland eingeheizt
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sauna mit Gruselfaktor: 60 Gäste ließen sich in Bad Brambach von prickelnden Aufgüssen verwöhnen. Warum die Themenabende im Saunadorf so beliebt sind.

Besondere Saunaaufgüsse wie Bluterguss, Friedhofsromanze, Geisterfest oder Gänsehaut ließen Saunafans am Freitagabend richtig schwitzen. Denn die Sächsischen Staatsbäder organisierten im Saunadorf in Bad Brambach die „Schaurig schöne Saunanacht“. Dabei trumpfte das Ambiente mit Mystik auf.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
08.10.2025
1 min.
Bahnhof im Vogtland als Gefahr: Steinbrocken fallen von Gebäude
Das Bahnhofsgebäude in Bad Brambach befindet sich in privatem Besitz.
Das Bahnhofsgebäude von Bad Brambach ist in Privatbesitz und zum Teil abgesperrt. Dennoch sind Bürgern Steinbrocken vor die Füße gefallen. Was die Gemeinde dazu unternimmt.
Ronny Hager
20.10.2025
2 min.
Kauã Santos im Fokus: Frankfurt hat ein Torwart-Thema
Sah bei Freiburgs 2:2 am Sonntag nicht gut aus: Frankfurt-Keeper Kauã Santos.
Eintracht-Schlussmann Kauã Santos macht eine schwierige Zeit durch. Auch in Freiburg hängt er bei einem Gegentor mit drin. Noch schützen ihn die Bosse. Am Mittwoch kommt Liverpool.
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
30.09.2025
4 min.
Wie die Energiefresser der Sächsischen Staatsbäder in Bad Elster und Bad Brambach gezähmt werden
Auf dem neuen Dach des Parkhauses in Bad Elster wird in diesen Tagen eine Photovoltaikanlage installiert. Staatsbäder-Technikchef Sven Bohmeier freut‘s.
Die Thermen der Sächsischen Staatsbäder im Oberen Vogtland sind Energie-Großverbraucher. Doch wo lässt sich etwas einsparen, ohne dass das Wasser kalt bleibt? Welche Stellschrauben der Betreiber dreht.
Tino Beyer
Mehr Artikel