Von Gänsehaut bis Bluterguss: So wurde den Gästen zur schaurig schönen Saunanacht im oberen Vogtland eingeheizt

Oberes Vogtland
Sauna mit Gruselfaktor: 60 Gäste ließen sich in Bad Brambach von prickelnden Aufgüssen verwöhnen. Warum die Themenabende im Saunadorf so beliebt sind.
Besondere Saunaaufgüsse wie Bluterguss, Friedhofsromanze, Geisterfest oder Gänsehaut ließen Saunafans am Freitagabend richtig schwitzen. Denn die Sächsischen Staatsbäder organisierten im Saunadorf in Bad Brambach die „Schaurig schöne Saunanacht“. Dabei trumpfte das Ambiente mit Mystik auf.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.