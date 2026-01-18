Von Ü30-Party bis Seniorentanz: So blickt die Musikhalle Markneukirchen mit einer neuen Auszubildenden in die Zukunft

Emely Büttner lernt Veranstaltungskauffrau in der Musikhalle Markneukirchen. Mit ihr blickt Geschäftsführer André Czinkewitz in die Zukunft. „Freie Presse“ sprach mit ihr am Samstag bei der Ü30-Party.

Mit Emely Büttner hat die Musikhalle Markneukirchen jetzt eine Auszubildende. Im August vergangenen Jahres begann die 18-Jährige dort eine Lehre zur Veranstaltungskauffrau.