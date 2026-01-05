Vorhang auf für Erfolgsmusical: König-Albert-Theater in Bad Elster zeigt Anatevka

Die Uraufführung des Musicals fand 1964 am Broadway in New York statt. Worauf sich das Publikum im Vogtland freuen darf.

Der Vorhang für das Erfolgsmusical „Anatevka" öffnet sich am Freitag, 9. Januar, 19.30 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster. Unter Regie von Kai Anne Schuhmacher spielen und musizieren Solisten, Ballett und Chor der Landesbühnen Sachsen mit der Elbland Philharmonie Sachsen unter der Gesamtleitung von Generalmusikdirektor Florian Merz.