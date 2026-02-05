„Vorübergehend geschlossen“: Rätselraten um Gaststätte im Vogtland

Knapp zwei Jahre nach der Neueröffnung ist es im Lokal Sperk 2.0 an der Innenstadt-Zufahrt in Oelsnitz dunkel. Stammgäste äußern ihr Bedauern.

Die Gaststätte Sperk 2.0 an der Dr.-Friedrichs-Straße in Oelsnitz ist „vorübergehend geschlossen". Diese beiden handschriftlichen Worte stehen auf einem am Donnerstagnachmittag angebrachten Zettel. Die noch am Mittag hier ausgehängten Speisekarten und Öffnungszeiten sind entfernt. Telefonische und schriftliche Anfragen der „Freien...