Voxxclub rockt das Naturtheater in Bad Elster

2012 gegründet, hat sich Voxxclub als Band des volkstümlichen Schlagers nicht nur in Deutschland einen Namen gemacht. Am Samstag kommen die Sänger ins Vogtland.

Bad Elster ist in Vorfreude: Die fünf Jungs von Voxxclub sind zurück und lassen im Naturtheater die Lederhosen fliegen! Mit ihrer brandneuen Lederhosn-Show wollen die Publikumslieblinge am Samstag, dass ihre Zuschauer zwischen Staunen, Schunkeln und Emotionen einen ganzen Abend in völlig verschiedene Welten eintauchen. Die großen Hits wie...