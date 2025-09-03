Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Kurort Bad Brambach löst seine Bibliothek auf.
Der Kurort Bad Brambach löst seine Bibliothek auf. Bild: Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa
Der Kurort Bad Brambach löst seine Bibliothek auf.
Der Kurort Bad Brambach löst seine Bibliothek auf. Bild: Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa
Oberes Vogtland
Warum Bad Brambach seine Bibliothek auflöst
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis Jahresende soll der bisherige Standort geräumt werden. Die Hoffnung auf einen Großabnehmer des Buchbestandes hat sich aber zerschlagen.

Aus und vorbei: Der Kurort Bad Brambach wickelt seine Bibliothek ab. Das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben hatte zuletzt 32 zu 10.000 Euro betragen. „Das kann ich keinem mehr erklären“, begründet Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP), warum es zur Schließung der Bücherei in einem Haus der Sächsischen Staatsbäder kam, die dort tätige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
09:08 Uhr
3 min.
Nach Tod von Armani: Wie geht es mit dem Modehaus weiter?
Vergangenes Jahr zeigte sich Armani auf dem Laufsteg mit Leo Dell'Orco und seiner Nichte Roberta. (Archivbild)
Übernahmeangebote lehnte Giorgio Armani ab und setzte auf einen engen Kreis von Vertrauten in seinem Modeimperium. In einem Interview machte er Andeutungen, wie es nach seinem Tod weitergehen könnte.
11:00 Uhr
1 min.
Zufahrt nach Bad Brambach zweieinhalb Monate zu
Die Adorfer Straße in Bad Brambach ist wegen Kanalbau ab Montag zweieinhalb Monate zu.
Auf der Adorfer Straße beginnen am Montag Kanalbauarbeiten. Welcher Abschnitt davon betroffen ist.
Ronny Hager
03.09.2025
2 min.
Hundesteuer: Gemeinde im Vogtland schafft Regel aus D-Mark-Zeiten ab
In Bad Brambach gilt ab 2026 nach einem Vierteljahrhundert eine höhere Hundesteuer.
Ein Vierteljahrhundert galt der bisherige Steuersatz in Bad Brambach. Ab 2026 wird es deutlich teurer. Der Ratsbeschluss geht dabei über den Vorschlag der Verwaltung hinaus. Das ist der Grund dafür.
Ronny Hager
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
Mehr Artikel