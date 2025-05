Warum eine Klinik im Vogtland jetzt Buswerbung macht

In den kommenden drei Jahren verkehrt ein Linienbus mit Schriftzug, Gebäudesilhouette und Mitarbeiterfotos der Klinik am Brunnenberg in Bad Elster.

Die Klinik Am Brunnenberg ist künftig überall im Oberen Vogtland zu entdecken - nicht nur in Bad Elster, wo sich das Haus der Mediclin-Gruppe befindet. Denn die Fotos der Mitarbeiter, Haussilhouette und Schriftzug kleben als Werbung auf einem Linienbus, der kürzlich offiziell an der Klinik übergeben wurde. In den kommenden drei Jahren ist der...