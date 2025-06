Was eine ehrenamtliche Retterin mit den Stars in Bad Elster hinter der Bühne erlebt

Beim Sperken-Aktionstag am Donnerstag in Oelsnitz zeigte Sandra Ebert, wie einfach Helfen sein kann. Die Ehrenamtlerin sichert auch viele Konzerte in Bad Elster mit ab - und plaudert aus dem Nähkästchen.

Seit 15 Jahren engagiert sich Sandra Ebert aus Oelsnitz ehrenamtlich beim DRK, um vor Ort zu sein, wenn andere gesundheitlich in Bedrängnis geraten. Am Rande von Sportveranstaltungen, Konzerten, Stadtfesten kann es ganz schnell der Fall sein, dass ihre rettenden Hände gebraucht werden. Seit 15 Jahren engagiert sich Sandra Ebert aus Oelsnitz ehrenamtlich beim DRK, um vor Ort zu sein, wenn andere gesundheitlich in Bedrängnis geraten. Am Rande von Sportveranstaltungen, Konzerten, Stadtfesten kann es ganz schnell der Fall sein, dass ihre rettenden Hände gebraucht werden.