Was sich in dieser Klinik im Vogtland verändert

Noch zeigt die Reha-Einrichtung an der Martin-Andersen-Nexö-Straße in Bad Elster die Werbung des Alteigentümers. Die neue Geschäftsführerin erklärt, welche Akzente das 241-Betten-Haus am Schillergarten 2026 setzt.

Eine der größten Kliniken der Region geht mit einem neuen Eigentümer in ihr Jubiläumsjahr: Im September besteht die Reha-Klinik Am Schillergarten in Bad Elster 30 Jahre. Sie gehört nun zur Vitrea-Gruppe mit Hauptsitz in Wien und deutscher Zentrale im Ostseebad Damp. Bis Frühjahr 2025 war das Haus an der Martin-Andersen-Nexö-Straße Teil des... Eine der größten Kliniken der Region geht mit einem neuen Eigentümer in ihr Jubiläumsjahr: Im September besteht die Reha-Klinik Am Schillergarten in Bad Elster 30 Jahre. Sie gehört nun zur Vitrea-Gruppe mit Hauptsitz in Wien und deutscher Zentrale im Ostseebad Damp. Bis Frühjahr 2025 war das Haus an der Martin-Andersen-Nexö-Straße Teil des...