Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Bereich der Ruine Stein war in den vergangenen Tagen das Wasser grün gefärbt.
Im Bereich der Ruine Stein war in den vergangenen Tagen das Wasser grün gefärbt. Bild: Ellen Liebner
Im Bereich der Ruine Stein war in den vergangenen Tagen das Wasser grün gefärbt.
Im Bereich der Ruine Stein war in den vergangenen Tagen das Wasser grün gefärbt. Bild: Ellen Liebner
Oberes Vogtland
Wasser in der Talsperre Pirk grün gefärbt: Das sagt das Gesundheitsamt zur Wasserqualität
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Stausee im Vogtland ist bei Wasserratten beliebt. Doch immer wieder gibt es Probleme mit der Sauberkeit des Wassers. Wie ist es im Moment? Angaben von Badegästen und Landratsamt widersprechen sich.

„Ist die Badesaison an der Talsperre Pirk schon wieder beendet?“ Diesen Satz schrieb eine Vogtländerin an die „Freie Presse“-Redaktion - und schickte gleich einige Beweisfotos. Sie zeigen grünes, schlieriges Wasser.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
14:26 Uhr
5 min.
Kann das Märchenfilmfestival im Erzgebirge zum Sprungbrett für den Traumjob werden?
Jasmin Großmann aus Radebeul, gelernte Augenoptikerin, möchte in die Kostümbranche wechseln. Sie mag besonders die Prinzessinnen, die selbst für sich einstehen. Das tut sie auch.
Eine junge Sächsin wird im August einer von 29 Walking Acts beim Märchenfilmfestival Fabulix sein – diese freiwilligen Helfer verzaubern in Annaberg Besucher wie Gastgeber. Jasmins Geschichte ist eine besondere.
Katrin Kablau
02.08.2025
4 min.
Mit Gitarre, Gott und guter Laune: Das ist die Frau hinter der Zeltplatzmission an den Talsperren im Vogtland
So kennt man Ulrike Schmidt an den Talsperren Pirk und Pöhl - singend, die Gitarre in Händen.
Als 14-Jährige kam Ulrike Schmidt zu „Kirche unterwegs“. Aus der Teilnehmerin wurde eine Mitarbeiterin und schließlich die Leiterin der Zeltplatzmission an Pöhl und Pirk. Ihr Weg verlief dabei alles andere als gerade.
Daniela Hommel-Kreißl
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
14:29 Uhr
3 min.
Entspannung im Streit mit Barça: Ter Stegen wieder Kapitän
Marc-André ter Stegen hat nach seiner Rückenoperation faktisch den Weg für den Einsatz seines Konkurrenten Joan García beim FC Barcelona freigemacht.
Erst meldet sich Marc-André ter Stegen im Streit mit dem FC Barcelona zu Wort. Kurz danach legen der 33-Jährige und Barça ihren Zoff bei. Damit könnte auch der Weg für einen Konkurrenten frei sein.
25.06.2025
1 min.
Baden an der Talsperre Pirk: Gesundheitsamt gibt Entwarnung
Baden an der Talsperre Pirk ist wieder ohne Bedenken möglich.
Nach der rätselhaften Wassertrübung gibt es gute Nachrichten für Wassersportler.
Tino Beyer
Mehr Artikel