Wasser in der Talsperre Pirk grün gefärbt: Das sagt das Gesundheitsamt zur Wasserqualität

Der Stausee im Vogtland ist bei Wasserratten beliebt. Doch immer wieder gibt es Probleme mit der Sauberkeit des Wassers. Wie ist es im Moment? Angaben von Badegästen und Landratsamt widersprechen sich.

„Ist die Badesaison an der Talsperre Pirk schon wieder beendet?" Diesen Satz schrieb eine Vogtländerin an die „Freie Presse"-Redaktion - und schickte gleich einige Beweisfotos. Sie zeigen grünes, schlieriges Wasser.