Wassertag, Oster-Vorfreude, Musical: Vogtland-Tipps zum Wochenende

In Bad Elster gastieren Gymnasiasten, Die Seilschaft und Musiker zum St. Patrick‘s Day, in Landwüst, Eubabrunn und Posseck wird es österlich, und Bad Brambach lädt zu Sauna- und Musikgenuss.

Weltwassertag: Am Sonntag ist in der Badelandschaft in Albert-Bad Programm zum Weltwassertag. Dazu gehören 11, 13 und 16 Uhr kostenlose Wassergymnastik, ein Malwettbewerb für Kinder zum Thema Wasser, der sonst nicht erlaubte gemeinsame Sprung ins Wasser (18 Uhr) und Schwimmen bei Kerzenschein ab 18.30 Uhr. In der Badelandschaft Bad Brambach ist... Weltwassertag: Am Sonntag ist in der Badelandschaft in Albert-Bad Programm zum Weltwassertag. Dazu gehören 11, 13 und 16 Uhr kostenlose Wassergymnastik, ein Malwettbewerb für Kinder zum Thema Wasser, der sonst nicht erlaubte gemeinsame Sprung ins Wasser (18 Uhr) und Schwimmen bei Kerzenschein ab 18.30 Uhr. In der Badelandschaft Bad Brambach ist...