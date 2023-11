Wegen Schneegestöber auf der Umleitungsstrecke: B 283-Baustelle in Zwota per Ampel wieder passierbar

Nach der Verlängerung der Vollsperrung kochte im oberen Vogtland die Volksseele. Der Wintereinbruch zwang die Verantwortlichen jetzt zum Handeln.

Autofahrer im Oberland können aufatmen: Die Baustelle der B 283 in Zwota ist ab Dienstagnachmittag, spätestens ab Mittwochmorgen, wieder mittels Ampelregelung befahrbar. Das hat Klingenthals Oberbürgermeisterin Judith Sandner (Freie Wähler) am Dienstagmittag mitgeteilt. Das Klingenthaler Verkehrsamt hat dazu am Dienstagfrüh Gespräche mit...