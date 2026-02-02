Weihnachten längst vorbei: Ärger um vergessene Werbung im Vogtland

Oberes Vogtland
Rund um den Jahreswechsel war der Plauener Weihnachts-Circus am Plauen-Park zu erleben. Einen Monat später sollen nun die Plakate dafür weg - endlich!
Das Fest ist längst vorbei, Lichtmess ist erreicht - doch im Vogtland wird landauf, landab für den Plauener Weihnachts-Circus geworben: Dabei sind die Vorstellungen am Plauen-Park in Kauschwitz seit einem Monat Geschichte, ärgern sich Vogtländer und fragen nach. Nun sollen die Plakate an Gartenzäunen, Masten oder Stromverteilern weg, sagt der...
