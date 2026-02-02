MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch am Possecker Dorfplatz blieb die Werbung für den Plauener Weihnachts-Circus hängen.
Auch am Possecker Dorfplatz blieb die Werbung für den Plauener Weihnachts-Circus hängen. Bild: Ronny Hager
Auch am Possecker Dorfplatz blieb die Werbung für den Plauener Weihnachts-Circus hängen.
Auch am Possecker Dorfplatz blieb die Werbung für den Plauener Weihnachts-Circus hängen. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Weihnachten längst vorbei: Ärger um vergessene Werbung im Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund um den Jahreswechsel war der Plauener Weihnachts-Circus am Plauen-Park zu erleben. Einen Monat später sollen nun die Plakate dafür weg - endlich!

Das Fest ist längst vorbei, Lichtmess ist erreicht - doch im Vogtland wird landauf, landab für den Plauener Weihnachts-Circus geworben: Dabei sind die Vorstellungen am Plauen-Park in Kauschwitz seit einem Monat Geschichte, ärgern sich Vogtländer und fragen nach. Nun sollen die Plakate an Gartenzäunen, Masten oder Stromverteilern weg, sagt der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
30.01.2026
3 min.
Aufregung in Posseck: Kahlschlag auf der Teich-Insel
So sah die Teich-Insel in Posseck bisher aus. Das Foto entstand am 27. November 2025.
Auf der Insel im Dorfteich sind alle Bäume gefällt worden. Bürger vermissen eine schlüssige Begründung dafür, fragen nach Aufforstung. Was die Gemeinde Triebel als Eigentümer des Gewässers dazu sagt.
Ronny Hager
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
21.12.2025
4 min.
Draußen Protest, drinnen Magie: So lief die Premiere im Plauener Weihnachtszirkus
Da stockt den Besuchern der Atem: Das Duo Decadre aus Frankreich zeigt unter der Zirkuskuppel spektakuläre Luftakrobatik.
Fliegende Motorräder, Tierdressuren und spektakuläre Luftakrobatik erleben die Besucher im Zeltpalast am Plauen-Park. Die internationale Artistenfamilie gastiert noch bis zum 4. Januar im Vogtland.
Thomas Voigt
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
Mehr Artikel