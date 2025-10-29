Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Weihnachtsbaum für Leipzig kommt erneut aus dem Vogtland. (Archivbild)
Der Weihnachtsbaum für Leipzig kommt erneut aus dem Vogtland. (Archivbild)
Oberes Vogtland
Weihnachtsbaum für Leipzig kommt erneut aus dem Vogtland
Eine 21 Meter hohe Fichte aus dem Vogtland wird zum Mittelpunkt des Leipziger Weihnachtsmarktes. Mehr als 3.000 Lichter und 300 Kugeln zieren den Baum.

Leipzig.

Der Baum für den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt erneut aus dem Vogtland. Man habe sich für eine 21 Meter hohe Fichte aus dem Schönecker Ortsteil Kottenheide entschieden, teilte die Stadt mit. Der Besitzer hatte den etwa 60 Jahre alten und 4,5 Tonnen schweren Baum selbst angeboten, da er wegen Schäden an der Wurzel aus Sicherheits- und Altersgründen demnächst ohnehin hätte gefällt werden müssen.

Der Baum soll am 3. November aufgestellt und mit 300 roten und goldenen Kugeln sowie rund 3.000 Lichtern dekoriert werden. Der Leipziger Weihnachtsmarkt soll vom 25. November bis 23. Dezember stattfinden. Der Weihnachtsbaum soll aber bis zum 5. Januar stehenbleiben. (dpa)

