Weitere Erdstöße am Freitagmittag: Beben vielerorts im Vogtland deutlich spürbar

Ein Erdstoß der Stärke 2,4 wurde am späten Donnerstagabend gemessen. Das Epizentrum lag knapp neun Kilometer tief in der Nähe von Schönbach/Luby. Am Freitagmittag gab es weitere Beben bis Stärke 2,2.

Ein Erdbeben der Stärke 2,4 ist am späten Donnerstagabend von vielen Menschen im Vogtland gespürt worden. Das Beben ereignete sich um 23.11 Uhr. Vogtländer beschrieben in Meldungen ein deutlich wahrnehmbares Grollen, zum Teil auch hörbare Schläge - vor allem im Gebiet zwischen Klingenthal und Markneukirchen, aber auch andernorts in der...