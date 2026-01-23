Oberes Vogtland
Rund 50 Rennfahrer gehen am Freitag und Samstag in der Skiwelt Schöneck mit ihren Autos beim RD48 Ice King Battle an den Start. Martin Gutzeit und sein Sohn aus Berlin können es kaum erwarten.
Aufgeregt und völlig euphorisiert kamen am Donnerstag Martin Gutzeit und sein Sohn Marc Gutzeit aus Berlin an der Talstation der Skiwelt in Schöneck an. Als sie mit ihren umgebauten Audi RS3 vor der Skipiste Streugrün stehen, blieb ihnen fast die Sprache weg. „Wenn ich das hier sehe, dann habe ich echt Muffensausen. Geht das physikalisch...
