  • „Wenn ich das hier sehe, dann habe ich echt Muffensausen“: Berliner wagt das Abenteuer Ice King Battle in Schöneck

Martin Gutzeit aus Berlin (rechts) nimmt am RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt in Schöneck teil. Begleitet wird er von seinen Sohn Marc Gutzeit (links).
Martin Gutzeit aus Berlin (rechts) nimmt am RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt in Schöneck teil. Begleitet wird er von seinen Sohn Marc Gutzeit (links). Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
„Wenn ich das hier sehe, dann habe ich echt Muffensausen“: Berliner wagt das Abenteuer Ice King Battle in Schöneck
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 50 Rennfahrer gehen am Freitag und Samstag in der Skiwelt Schöneck mit ihren Autos beim RD48 Ice King Battle an den Start. Martin Gutzeit und sein Sohn aus Berlin können es kaum erwarten.

Aufgeregt und völlig euphorisiert kamen am Donnerstag Martin Gutzeit und sein Sohn Marc Gutzeit aus Berlin an der Talstation der Skiwelt in Schöneck an. Als sie mit ihren umgebauten Audi RS3 vor der Skipiste Streugrün stehen, blieb ihnen fast die Sprache weg. „Wenn ich das hier sehe, dann habe ich echt Muffensausen. Geht das physikalisch...
