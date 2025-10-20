Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ralf Kretzschmann (Bürgermeister Grünbach, links) und André Worbs (Ortsvorsteher Erlbach) hatten zur Einlösung der Kirmes-Wette jede Menge Spaß.
Ralf Kretzschmann (Bürgermeister Grünbach, links) und André Worbs (Ortsvorsteher Erlbach) hatten zur Einlösung der Kirmes-Wette jede Menge Spaß. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Wette als Riesen-Gaudi: Wie sich zwei Kultfeste im Vogtland gegenseitig befeuern
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Erlbacher Kirwe und der Grünbacher Kirmes lassen es die Vogtländer traditionell krachen - dank einer Wette dieses Jahr auch gemeinsam.

Wenn „El Arab Ralf“ auf der Erlbacher Bühne steht, die dicht gedrängten Besucher es auf dem Kirwe-Platz „richtig singen hören“ und die Stimmung nicht nur beim gemeinsamen Zuprosten ausgelassen ist, dann verweben sich zwei vogtländische Kult-Volksfeste: die Erlbacher Kirwe und die Grünbacher Kirmes. Doch noch bevor ein Großteil der...
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
13.10.2025
4 min.
Endlich ein Kuchen für die größte Kirwe des Vogtlands: Diese jungen Frauen tischen erstmals „Kirwe-Kuhng“ auf
Julia Behrendt (links) und Marie Schuster haben Erlbachs neuen Kirwe-Kuchen ausgetüftelt. Mit Katrin Hoyer (rechts) von der Touristinfo teilen sie die Vorfreude auf das große Fest.
Zur größten Kirmes des Vogtlandes wird ab Freitag ein besonderer Gaumenschmaus aufgetischt. Was genau drinsteckt, erfährt nur, wer auf dem Fest kostet. Das empfiehlt sich noch aus einem anderen Grund.
Ronny Hager
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
15.10.2025
4 min.
Kult-Volksfest steigt ab Freitag im Vogtland: Das ist los zur Erlbacher Kirwe
Schausteller Mario Walz und sein Team bauten am Dienstagmorgen die Walzerfahrt für die 315. Erlbacher Kirwe auf.
Was gibt es diesmal Neues? Wie ist es mit der Anreise und dem Parken? Und was wird mit der Kirwe-Wette gegen Grünbach? Die „Freie Presse“ gibt Antworten auf diese Fragen.
Ronny Hager
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
Mehr Artikel