Regionale Nachrichten und News
Bild: Privat
Immer wieder werden Flaschen an der Zufahrt zur Staumauer der Talsperre Pirk illegal entsorgt. Bild: Privat
Oberes Vogtland
Wilde Müllkippe an Talsperre Pirk: Stadt Oelsnitz schweigt
Redakteur
Von Ronny Hager
Immer wieder lesen Bürger haufenweise leere Flaschen an der Zufahrt zur Staumauer in Magwitz auf. Dafür fehlt an der Wendeschleife etwas anderes.

„Ich bin es wahrlich leid“, schimpft ein „Freie Presse“-Leser (Name der Redaktion bekannt) über ein Müllproblem im Umfeld der Talsperre Pirk. Immer wieder entsorgen Unbekannte hier Mengen an leeren Piccolo- und Spirituosen-Flaschen – direkt an der Zufahrt zur Staumauer aus Richtung Magwitz. Ein beliebter, auch von Spaziergängern gern...
