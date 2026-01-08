Winterträume: Musical, Neujahrskonzert und neue Sonderschau im oberen Vogtland

Oberes Vogtland
Im Theater Bad Elster sind „Anatevka“ und das Prager Schwarzlichttheater zu erleben, in Markneukirchen gibt’s Filmmusik, im Freilichtmuseum Landwüst die Ausstellung „Kunst in Schokolade für den Kopf“.
Nur noch Restkarten: Auf das Neujahrskonzert des Sinfonieorchesters Markneukirchen am Samstag, 19 Uhr in der Musikhalle gab es diesmal einen besonders großen Andrang. Für das Programm „Cinemagic - Sinfonische Filmmomente“ (Leitung Matthias Spindler, Moderation Martin Voigt) gibt es nur noch wenige Restkarten. Sie können bis Freitag, 12 Uhr...
