MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im König-Albert-Theater Bad Elster ist am Freitag zum Musical Anatevka eingeladen. „Der Nussknacker“ (Samstag) ist ausverkauft, Sonntag gastiert das Prager Schwarzlichttheater.
Im König-Albert-Theater Bad Elster ist am Freitag zum Musical Anatevka eingeladen. „Der Nussknacker“ (Samstag) ist ausverkauft, Sonntag gastiert das Prager Schwarzlichttheater. Bild: Christian Schubert
Der Aussichtsturm in Remtengrün wird am Samstag zum 5. Finkenburger Tipfl-Ohmd letztmals in dieser Winterzeit angestrahlt.
Der Aussichtsturm in Remtengrün wird am Samstag zum 5. Finkenburger Tipfl-Ohmd letztmals in dieser Winterzeit angestrahlt. Bild: Johannes Schmidt
Im Vogtländischen Freilichtmuseum Landwüst öffnet am Samstag die Sonderausstellung „Kunst in Schokolade für den Kopf“.
Im Vogtländischen Freilichtmuseum Landwüst öffnet am Samstag die Sonderausstellung „Kunst in Schokolade für den Kopf“. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Im König-Albert-Theater Bad Elster ist am Freitag zum Musical Anatevka eingeladen. „Der Nussknacker“ (Samstag) ist ausverkauft, Sonntag gastiert das Prager Schwarzlichttheater.
Im König-Albert-Theater Bad Elster ist am Freitag zum Musical Anatevka eingeladen. „Der Nussknacker“ (Samstag) ist ausverkauft, Sonntag gastiert das Prager Schwarzlichttheater. Bild: Christian Schubert
Der Aussichtsturm in Remtengrün wird am Samstag zum 5. Finkenburger Tipfl-Ohmd letztmals in dieser Winterzeit angestrahlt.
Der Aussichtsturm in Remtengrün wird am Samstag zum 5. Finkenburger Tipfl-Ohmd letztmals in dieser Winterzeit angestrahlt. Bild: Johannes Schmidt
Im Vogtländischen Freilichtmuseum Landwüst öffnet am Samstag die Sonderausstellung „Kunst in Schokolade für den Kopf“.
Im Vogtländischen Freilichtmuseum Landwüst öffnet am Samstag die Sonderausstellung „Kunst in Schokolade für den Kopf“. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Oberes Vogtland
Winterträume: Musical, Neujahrskonzert und neue Sonderschau im oberen Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Theater Bad Elster sind „Anatevka“ und das Prager Schwarzlichttheater zu erleben, in Markneukirchen gibt’s Filmmusik, im Freilichtmuseum Landwüst die Ausstellung „Kunst in Schokolade für den Kopf“.

Nur noch Restkarten: Auf das Neujahrskonzert des Sinfonieorchesters Markneukirchen am Samstag, 19 Uhr in der Musikhalle gab es diesmal einen besonders großen Andrang. Für das Programm „Cinemagic - Sinfonische Filmmomente“ (Leitung Matthias Spindler, Moderation Martin Voigt) gibt es nur noch wenige Restkarten. Sie können bis Freitag, 12 Uhr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.01.2026
3 min.
Trotz Schnee zum Schluss: Warum der Dezember im mittleren Erzgebirge fast rekordverdächtig ausfällt
Ein fast rekordverdächtiger Dezember ist zu Ende gegangen.
Ein Wechselspiel der Winde prägte das Wetter im letzten Monat des vergangenen Jahres. Südwestwinde brachten milde Luft, doch der Böhmische Wind kehrte zurück.
Dirk Christoph
08.01.2026
2 min.
Mehr als 30.000 Ausreisen mit Grenzübertrittsbescheinigung
Nur ein Teil der Ausreisen von Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel wird mit staatlichen Mitteln gefördert. (Symbolbild)
Die Bundesregierung meldet stabile Zahlen bei freiwilligen Ausreisen. Aus Sicht der Linken ist das ein Grund mehr, nicht ständig über Abschiebungen zu sprechen.
08.01.2026
4 min.
Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Kult-Band Engerling in Plauen, Kurzfilmtag und erste Knutfeste
1975 ist die Bluesrockband Engerling in Ost-Berlin gegründet worden. Nun gastiert die Kult-Band im Plauener Malzhaus.
Die legendäre Band Engerling feiert ein halbes Jahrhundert auf der Bühne – und kommt jetzt nach Plauen. In Reichenbach locken Kurzfilme für Kinder und Familien. Außerdem starten die ersten Knutfeste.
Florian Wunderlich
06.01.2026
1 min.
„Freie Presse“ verlost Karten für Gastspiel von Prager Schwarzlichttheater in Bad Elster
„Freie Presse“ verlost Freikarten für das Prager Schwarzlichttheater am 11. Januar.
Das berühmte Prager Schwarzlichttheater gastiert am kommenden Sonntag, 11. Januar, mit „Antología – Das Beste“ im König-Albert-Theater Bad Elster.
Ronny Hager
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
07.01.2026
4 min.
„Wir mussten mit prall gefüllter Blase nach Hause fahren“: Toiletten-Problem bei Eishockey-Sachsenderby in Crimmitschau hat ein Nachspiel
Das Kunsteisstadion im Sahnpark war am 28. Dezember 2025 ausverkauft.
Im Bereich des Gäste-Fanblocks im Kunsteisstadion im Sahnpark gibt es keine Sanitäranlagen. Etliche Besucher verrichteten ihre Notdurft hinter Bäumen. Wie DEL 2, Stadtverwaltung und Eispiraten auf die Kritik reagieren.
Holger Frenzel
Mehr Artikel