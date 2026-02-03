Wo die Stadt Bad Elster investiert - und wann sie Schulden abbaut

Oberes Vogtland
Allein die vier größten Einzelmaßnahmen in diesem Jahr in der Bäderstadt belaufen sich zusammen auf 4,4 Millionen Euro. Doch auch bei nötigen Kreditaufnahmen gibt es Faktoren, die positiv stimmen.
Die Stadt Bad Elster will bis 2029 insgesamt 8,3 Millionen Euro investieren. Das geht aus dem Vorbericht zum Haushalt 2026 hervor, der am Mittwochabend vom Stadtrat beschlossen werden soll. Dabei ist das laufende Jahr der Investitions-Schwerpunkt. Allein auf die vier größten Einzelmaßnahmen dieses Jahr entfallen 4,4 Millionen Euro. Es sind der...
