Zeit und Platz drängt: Verlag will in Oelsnitz ab nächster Woche bauen

Ab dem 16. Juni ist der komplette Baustart für das künftige Verlagshaus das Vajona-Verlages mit Büros und Lager im Gewerbegebiet Am Bahnhof geplant.

Ein Verlag aus dem Vogtland, der es mitunter wöchentlich in die Spiegel-Beststellerliste schafft: Vajona aus Oelsnitz ist in der Buch-Szene durchgestartet - und braucht dafür dringend in der Heimat die Bedingungen, um weiter zu wachsen. Das heißt vor allem: Platz. Geht alles wie geplant auf, dann gibt es ab dem 16. Juni den vollumfänglichen...