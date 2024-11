Zu wenige Kinder: Adorf prüft Alternative zu Krippen-Neubau

In der Stadt wird überlegt, was mit den lange gehegten Plänen für einen rückwärtigen Anbau an die denkmalgeschützte Zwergenvilla wird. Wie Plan B aussehen soll.

Wegen immer weniger Geburten wird in Adorf eine Grundsatz-Entscheidung aus dem Jahr 2021 neu angefasst. Es geht um den geplanten Neubau der Kinderkrippe als Anbau an die städtische Kita Zwergenvilla am Remtengrüner Weg. Für diesen hatte sich der Stadtrat 2021 einstimmig ausgesprochen - was zugleich den Abriss des als Außengebäude betriebenen... Wegen immer weniger Geburten wird in Adorf eine Grundsatz-Entscheidung aus dem Jahr 2021 neu angefasst. Es geht um den geplanten Neubau der Kinderkrippe als Anbau an die städtische Kita Zwergenvilla am Remtengrüner Weg. Für diesen hatte sich der Stadtrat 2021 einstimmig ausgesprochen - was zugleich den Abriss des als Außengebäude betriebenen...